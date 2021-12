Baiano deixa Marinha para virar maquiador e conquista prêmio

Kal Nascimento não é o tipo de homem acomodado. Pelo contrário: gosta de arriscar. Não à toa, o rapaz de 34 anos decidiu largar a Marinha, depois de ficar por lá durante 9 anos, para se dedicar a um segmento profissional diferente: a maquiagem. E vem colhendo bons frutos pela escolha.

Vencedor da 3ª edição do reality "Desafio da Beleza", do canal fechado GNT, o soteropolitano do bairro do Bonfim agora pensa em aproveitar ao máximo o prêmio de R$ 100 mil em contrato com O Boticário, além da viagem para Paris (França) e Milão (Itália) para aprimorar as técnicas. E mais: quer divulgar ainda mais seu nome no mercado.

Pensando exatamente nisso, ele viaja nesta quarta-feira, 5, para participar de uma ação de divulgação na São Paulo Fashion Week (SPFW). Lá, ele será apresentado, junto com os outros dois vencedores das edições anteriores, como o novo profissional da marca de cosmético.

Apesar de desfrutar do presente, o ex-marinheiro, que se formou em hidrografia em primeiro lugar, visa o futuro. "Quero trabalhar bastante e, quem sabe, ter o contrato renovado com a marca por mais um ano", afirma.

Mas não só isso. Ele também não descarta ter seu próprio salão de beleza. "Ter a minha marca é um sonho, mas isso só vou pensar mais no futuro, depois do fim do contrato", diz Kal, entusiasmado. Atualmente, trabalha em um salão no Caminho das Árvores, em Salvador.

Início da carreira

Deixar a Marinha para investir na carreira de maquiador e cabeleireiro não foi fácil. E a decisão só foi tomada após desfrutar de uma viagem, prêmio ganho por ter sido o primeiro colocado no curso de hidrografia, em 2008. "Foi o tempo para afirmar minha vontade de sair, porque não tinha como crescer mais profissional e pessoalmente na Marinha", conta.

Antes de investir no mundo da beleza, Kal pensou em cursar publicidade, mas desistiu após amigos falarem de seu talento ainda não revelado. Foi aí que ele resolveu pegar a indenização da Marinha e ir ao Rio de Janeiro para aprender o ofício.

"Fiz um curso de cabeleireiro na rede Walter's que tinha duração de 2 anos, mas antecipei as matérias para terminar em 10 meses porque, como o dinheiro da indenização estava acabando, tinha que entrar logo no mercado", revela ele que, logo após o curso, foi contrato pela empresa para trabalhar em Copacabana.

De volta à capital

Com saudade da boa terra, Kal não pensou duas vezes quando recebeu um convite para regressar a Salvador. "Era a oportunidade que queria. Então, conversei com o dono do salão e voltei", afirma o maquiador, que diz não ter se arrependido.

Tanto que por aqui ele ainda participou de um concurso da Natura, antes do "Desafio da Beleza", e ganhou. "Fiquei representando a marca no Nordeste por 4 anos, mas tive que sair para me dedicar aos meus clientes no salão", salienta.

Neste ano, um novo desejo o fez se inscrever no reality do GNT. "É muito importante para a minha carreira ter conquistado este prêmio", diz o baiano, que, como bom devoto do Senhor do Bonfim, fez questão de pedir mais conquistas para sua vida.

"Os amigos dizem que meus pedidos são atendidos ligeiramente, porque é só chegar na janela de casa e pedir diretamente para ele", brinca Kal. Mas, pelo visto, as preces vêm sendo atendidas rapidamente.

