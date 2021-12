Baiano Ayrson Heráclito disputa prêmio de arte em Portugal

O baiano Ayrson Heráclito, artista visual, curador, doutorando em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, foi o único brasileiro selecionado para o NOVO BANCO Photo 2015, o mais importante prêmio de arte contemporânea realizado em Portugal.

Heráclito, que vem tendo grande reconhecimento internacional, desde junho (e até 11 de outubro) apresenta trabalho inédito no Museu Berardo, o principal de Portugal, junto com apenas dois outros artistas selecionados: Ângela Ferreira (Lisboa) e Edson Chagas (Luanda).

O trabalho de Heráclito, que reflete tanto sobre colonialismo, escravidão e religiões afro-brasileira, apresenta dois dípticos (um, em vídeo, e outro em fotografias). Um conjunto concerne à Maison des Esclaves em Gorée, no Senegal, e o outro, à Casa da Torre (Castelo Garcia D'Ávila, Mata de São João, na Bahia) Sacudimento.

A relação com as culturas africanas é manifestada nos três trabalhos, mas Heráclito, que é professor do curso de Artes Visuais do Centro de Artes Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), apresenta nos dois lugares emblemáticos de práticas escravistas "e de passado de dor e desrespeito total à humanidade" um ritual de sacudimento (no culto afro é feito pelo povo de santo com folhas), também chamado ritual de purificação.

"São oito fotografias e dois vídeos que mostram este ritual realizados com folhas gun (quentes) para livrar os eguns (espírito dos mortos) e para debelar, dispersar as energias ruins acumuladas ou estagnadas", afirma o artista.

Não só isto. Heráclito explica que neste trabalho "o sacudimento ou batimento de folhas quer, na verdade, afastar as consequências nefastas e atualíssimas, no Brasil e na África, da história da colonização e da escravização", obra que mereceu elogios do jornal francês Le Monde, que frisou que este era o trabalho mais completo dos três expostos.

Ayrson Heráclito conta que nos dois locais encontrou, na frente das casas, árvores sagradas. Na Casa da Torre, há, nas ruínas, uma gigantesca gameleira e, em Gorée, um grande baobá - ambas estão associadas à ideia de passagem e de transposição.

Grande chance

Se na primeira fase do prêmio português, cada um dos artistas recebeu uma bolsa para a produção da mostra, no próximo mês, um júri de composição internacional, com nacionalidades distintas das dos artistas escolhidos, elegerá, a partir da exposição efetuada no Museu Coleção Berardo, o vencedor do prêmio NOVO BANCO Photo 2015. O agraciado receberá 40 mil euros.

Ayrson Heráclito, que tem obras que transitam pela instalação, performance, fotografia e audiovisual, lidando, com frequência, com elementos da cultura afro-brasileira, não surpreenderá se for o grande vencedor deste prêmio. Até porque ele sabe do que trata no universo de suas obras.

Pesquisador nato, é ogã de um terreiro de nação jeje, de Mapele. Com orgulho diz que é neto da família de Gaiaku Luiza (uma das mais importantes sacerdotisas das chamadas religiões de matriz africana, que faleceu em 2005).

Talento, criatividade e sobretudo, originalidade, o artista, nascido há 47 anos em Macaúbas, filho de Lourdes , historiadora, e Alberto, militar, tem de sobra. Nos trabalhos de Heráclito encontramos dendê, charque, açúcar, peixe, entre outros elementos da culinária.

Com outras exposições agendadas em Viena, Mali e Brasil (entre elas o elogiado Bo ri, que apresenta oferendas de culto afro nas cabeças), Ayrson Heráclito demonstra que é um artista singular conectado com seu tempo, mas que preserva a memória de ancestrais.

adblock ativo