Baiana System lança música; ouça

A banda Baiana System lançou nesta quarta-feira, 27, a música Lucro (Descomprimido), escrita por Russo Passapusso e o argentino Mintcho Garrammone. Ouça abaixo:

A banda já está com a programação do Carnaval completa. No dia 31, particiça do Furdunço na Barra, às 15h. Já na sexta, 5, sai às 16h, no Campo Grande. Sábado, 6, a banda anima o palco em Cajazeiras, às 22h. Domingo, 7, sai com trio elétrico às 17h, e na terça, no Pelourinho, às 22h.

adblock ativo