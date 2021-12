Baiana System é confirmada no Festival de Verão

Baiana System foi confirmada nesta quinta-feira, 20, como nova atração do Festival de Verão. A banda, comandada por Russo Passapusso, vai se apresentar sábado, 10 de dezembro, ao lado de Natiruts, Planet Hemp e Nando Reis.

O Festival de Verão ainda vai receber, no domingo, 11, Ivete Sangalo, Saulo e Luan Santana. A festa mudou de local e será na Arena Fonte Nova.

Até o dia 22 de outubro, os ingressos para o Espaço Mix (pista), onde o público encontrará área ampla, bares e praça de alimentação com opções variadas, e acesso à frente do palco custam R$120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia).

O Espaço Vibe (Camarote Front Stage), com acesso à frente do palco, bares e praça de alimentação com opções variadas, além de foods trucks e, entre os intervalos dos shows, apresentações de atrações em um palco exclusivo para este público está no valor de R$ 180,00; e o ticket para o Lounge Fly (Camarote Open Bar), que custam R$300,00 (ingresso feminino) e R$ 330,00 (ingresso masculino), oferece serviço open bar, apresentações de DJs nos intervalos dos shows, after party e estacionamento privativo (disponibilidade sujeita a lotação), com venda antecipada.

Os ingressos também podem ser adquiridos nos balcões Ticketmix, e no balcão Pida, localizado no Shopping Piedade ou pelo aplicativo e site do Ingresso Rápido (www.ingressorapido.com.br). Os portões estão programados para abrir às 14h.

