Baiana fica em segundo lugar no concurso "Beleza Nordestina"

A baiana Semiramíce da Silva, de 23 anos, ficou em segundo lugar no concurso "Beleza Nordestina", que aconteceu na noite desta sexta-feira, 15, no Centro de Tradições Nordestinas (Feira de São Cristóvão), no Rio de Janeiro.

A terceira colocada foi a paraibana de 22 anos Monna Braga. Já a vencedora foi a pernambucana Raissa Sampaio, de 24 anos, que embolsou R$ 5 mil e uma viagem para qualquer cidade do nordeste.

De agordo com o site "G1", 15 jovens disputaram a final do "Beleza Nordestina", que contou com a banda Luan e Forró Estilizado, finalista do programa Superstar, da Globo.

O concurso acontece uma vez por ano e já está em sua quarta edição. O concurso é válido para nordestinas que morem na capital fluminense e tenham entre 18 e 35 anos.

