Baiana está na final do concurso Menina Fantástica

Uma baiana está entre as seis primeiras finalistas do concurso “Menina Fantástica” da Rede Globo. Tamires Bittencourt, de 23 anos, disputou com 2.622 meninas, inscritas em toda a Bahia, e depois passou por mais uma seleção até conseguir a vaga entre as seis primeiras selecionadas para disputar o prêmio de R$ 500 mil, em contratos publicitários.









adblock ativo