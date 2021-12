Baiana está entre os participantes de "Hipertensão", novo reality show da Globo

Uma baiana está entre os selecionados do programa “Hipertensão”, reality show da Rede Globo que será apresentado pela jornalista Glenda Kozlowski. A emissora divulgou os nomes dos 16 participantes do programa, que conta com oito homens e oito mulheres de diversos estados brasileiros.

Nascida em Salvador, a representante baiana foi apresentada somente como Lorena. Ela tem 21 anos, é fotógrafa, atriz, estuda design e disse estar no programa para ganhar o prêmio e também para ter visibilidade na carreira artística. "Eu sou uma pessoa difícil, falo na lata. Mas não vai atrapalhar, porque jogo bem sozinha", afirmou, a respeito da convivência com os outros candidatos.



A atração conta ainda com personal trainers, empresário, treinador de cavalos, gerente de marketing, jornalista, gari, segurança, instrutor de salto e até uma ex-miss Brasil. Os candidatos concorrem ao prêmio máximo de R$ 500 mil. Quem ficar em segundo lugar ganhará R$ 100 mil. O terceiro colocado levará a quantia de R$ 50 mil.



A estreia de “Hipertensão” será no dia 02 de setembro e as gravações serão realizadas na Argentina. A exibição acontecerá sempre às quintas-feiras, após a “Grande Família”, e aos domingos, depois do “Fantástico”. A final será ao vivo no Rio de Janeiro, 35 dias depois do início da atração, que inclui aventura, convivência, coragem e preparo físico.



O diretor de núcleo J. B. de Oliveira, o Boninho, explicou porque as provas serão realizadas em outro país. “Vamos gravar na Argentina porque os produtores da Endemol já têm uma estrutura pronta para realização da grande maioria das provas. Estamos aproveitando esta estrutura técnica para viabilizar provas radicais muito bem elaboradas, algumas delas inspiradas em grandes produções de ação do cinema”. O reality show será o primeiro em HD da Rede Globo.



Conheça os selecionados:



Andressa - Nascida em Porto Alegre, tem 20 anos, estuda administração e já praticou corrida, judô, dança rítmica e boxe Ashanti - Moradora de Florianópolis, tem 25 anos, é casada, possui faixa-preta em Taekwondo e trabalha em eventos Billy - Natural de João Pessoa, tem 27 anos, estuda educação física e pratica esportes como surfe, skate, vôlei e basquete Toncley - Instrutor de saltos, tem 37 anos, é paulista e praticante de alpinismo, saltos de paraquedas e bungee jump Danilo - Estudante de biologia, tem 26 anos, mora em São Paulo e também é faixa-preta em Taekwondo Manu - Carioca, tem 30 anos, surfa, trabalha como personal trainer e pratica escalada, wakeboard e anda de skate Fernanda - Miss Brasil 2007, nasceu em Santa Cruz do Sul (RS), tem 30 anos, é empresária e pratica atividades físicas Janine - Jornalista e atleta, tem 36 anos, mora em São Paulo e é adepta do slackline, paraquedismo e bungee jump Leo - Empresário de 27 anos, mora em Belo Horizonte e é praticante de corrida de aventura e também faz rappel Lorena (Lorie) - Moradora de Salvador, tem 21 anos, é fotógrafa, atriz e estudante de design Lucas - Treinador de cavalos de 26 anos, mora em Ribeirão Preto, monta todos os dias e também joga futebol Marcos - Gerente de marketing do Rio, tem 25 anos e é ex-ginasta olímpico e hoje malha, anda de skate e de bicicleta Marcão - Carioca, tem 27 anos e trabalha como gari no Rio de Janeiro e pratica jiu-jitsu Maria Fernanda (Nanda) - Moradora de Fortaleza, tem 25 anos e é estudante de direito Thaís - Persoanl trainer de 33 anos, mora em Porto Alegre Vander - Guarda-costas de 28 anos, mora em São Paulo e tem experiência de treinamento militar na França

