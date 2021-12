Baiana deixa o BBB17 com 59% dos votos

Foi breve a passagem da baiana Gabriela Flor no Big Brother Brasil 17. A dançarina foi eliminada com 59% dos votos na noite desta terça-feira, 17, enquanto Marcos, que disputava com ela a saída ficou com 41%.

Gabriela Flor, que havia sido escolhida para o paredão pelos votos da casa, ficou aliviada depois que deixou a atração. "Não tenho palavras, eu tô muito feliz de estar saindo!", disse, chorando, ao reencontrar a família.

"Acho que no início eu não estava me sentindo muito bem e eu tenho o meu jeitão. Fiquei um pouco na minha nos primeiros dias e, para não ser uma companhia desagradável nos primeiros dias, eu me excluí", explicou a baiana sobre como agiu na casa. Leifert a lembrou que o jogo é de convivência.

