Baiana de Juazeiro está no BBB 10

Um dos quinze participantes já selecionados para a 10ª edição do Big Brother Brasil (BBB10) é da Bahia. Natural de Juazeiro, interior do Estado (500Km de Salvador), Anamara Barreiro de Brito, 25 anos, é soldado da PM/BA da turma de 2008, formada no 3º Batalhão de Polícia Militar. Antes de ser selecionada para o programa, Anamara servia na Companhia da PM no município de Casa Nova (92Km de Juazeiro).

Na página de relacionamento do Orkut, já sem fotos relacionadas, as mensagens dos amigos parabenizando por ter sido escolhida para mais uma edição do reallity show da Rede Globo vão surgindo com palavras de apoio e aposta em sua chegada até a final do programa.

Uma das frases usada por Anamara para se definir e que pode definir sua trajetória no BBB 10 a partir do dia 12/01 é: “Inquieto-me com os invejosos tentando destruir quem admiram, cobiçando seus lugares, talento e sorte”.



Participantes - Além da baiana Anamara, no time feminino também estarão na casa: Fernanda, dentista de São José dos Campos (SP), 28 anos; Cláudia, empresária de Ribeirão Preto (SP), 28 anos; Elenita, doutora em Linguística de Brasília (DF), 30 anos; Angélica, jornalista de Uberlândia (MG), 24 anos; Tessalia, publicitária de Curitiba (PR), 22 anos; Ana Marcela, estudante de Recife (PE), 25 anos; e Eliane, dançarina de São Paulo (SP), 28 anos.



Os homens já definidos para a competição são: Dicesar, maquiador, 44 anos; Sérgio, estudante, 20 anos; Michel, publicitário, 30 anos; Alex, advogado, 36 anos; Uiliam, professor de dança e barman, 23 anos - todos de São Paulo (SP) – além de Carlos, personal trainer do Rio de Janeiro (RJ), 24 anos; e Eliéser, engenheiro agrônomo de Maringá (PR), 25 anos.



“É trabalhoso chegar à seleção final, mas me divirto muito. Criamos um grupo com um perfil especial para comemorar a décima edição. Mas podem ficar tranquilos porque teremos favoritos para todos”, disse Boninho. Muitas outras novidades foram preparadas para celebrar a décima edição.



Para Pedro Bial, a ideia do programa é ir conta a expectativa dos confinados: “Temos que quebrar os ‘scripts’ prontos e estratégias que os participantes supostamente trazem. Eles têm de ser levados ao stress, ao descontrole, para se revelarem. Desta forma, por mais que eles tenham assistido a todas as edições anteriores, ficam sem pai nem mãe”, disse o apresentador, que está à frente do programa desde sua primeira edição, em 2002.



De agosto a dezembro, a produção do programa recebeu 370 mil inscritos para concorrer a uma vaga na casa “espiada” por 55 câmeras e ouvida através de 75 microfones.



BBB 10 - A décima edição do reality show terá ainda mais dois participantes, que o telespectador só irá conhecer na terça-feira, 12, dia da estreia.



Entre as novidades da atração, é que desta vez serão duas e não uma casa. Segundo o diretor do BBB 10, José Bonifácio de Oliveira, o Boninho, a intenção é que os participantes se isolem naturalmente. “Não vai ter um muro físico como a do ano passado mas, é claro, os grupos vão criar seus próprios muros invisíveis”, disse o diretor.



A Casa 1 tem dois quartos. Um, com cinco camas de solteiro e uma de casal, com o tema "tatuagem". O outro quarto é o do líder, que não está mais montado em estrutura separada da casa.



A liderança continua a dar regalias, direitos e deveres ao eleito da semana, mas o reinado não mais será distante de seus comandados. “O quarto do líder terá frigobar, uma banheira de hidromassagem e sessões de cinema, só que a privacidade estará mais vulnerável, já que seus habitantes não estarão do outro lado do jardim como nos anos anteriores”, explicou Boninho.



A casa nova ou casa Casa 2, ficará na área antes ocupada pelo quarto do líder. Na verdade é um grande “loft”, com sala, quarto, cozinha e banheiro. Duas camas de casal e uma de solteiro estarão à espera de alguns ‘brothers’.



Nesta edição, a casa também ganhou uma garagem e o "quarto branco" virou "quarto surpresa", pois várias provas poderão acontecer no lugar. Todo em preto e branco, com aparência de um quarto "normal", ele será mobiliado com camas de casal e de solteiro, mas que pode mudar a qualquer hora. Segundo Boninho, o espaço é “para ser usado em momentos especiais”.



“Não vou adiantar quando nem por que um ou outro pode passar umas noites lá. Mas, claro, não podíamos deixar de inventar novidades para esta edição!”, completou o diretor.



Prêmio - No BBB 10 o prêmio para os três finalistas está maior. O vencedor da disputa levará para casa um milhão e quinhentos mil reais, livre de impostos. Já o segundo colocado R$ 150 mil, e o terceiro, R$ 50 mil. De 2005 até o ano passado, os prêmios eram, respectivamente, de um milhão de reais, R$ 100 mil e R$ 30 mil.



Como nas outras edições, os participantes poderão conquistar prêmios durante outras provas diferentes nos quase três meses de confinamento.



Confira os 15 participantes já selecionados para o BBB 10:





