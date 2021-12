Bahia Music Export leva música baiana para o resto do mundo

A música da Bahia indo além das fronteiras do País, cruzando o oceano. É que de hoje a domingo, gente de toda parte do mundo vai conhecer melhor a Bahia pelos ouvidos, com as coletâneas Bahia Music Export (Bmex), que serão lançadas durante a 13ª edição da feira World Music Expo, em Cardiff, no Reino Unido.

No evento, serão lançados o quarto e o quinto volume da coletânea, que reúnem artistas da terra, representantes dos mais diversos estilos musicais. As coletâneas serão apresentadas a produtores e empresários pela assessora de relações internacionais da Secretaria de Cultura, Monique Badaró.

Na Bahia Music Expor vol. 4, estão presentes Cascadura, Tiganá Santana, Dão & a Caravana Black, Maglore, Sertanília, Nalini, Samba Chula de São Braz, Vivendo do Ócio, Rebeca Matta, Gabi Guedes, Banda Lazouk, Pedro Santos, Ch Straatmann, Alisson Menezes e a Catrupia e banda Escola Pública.

O quinto volume é a grande novidade deste ano: Bahia Music Export vol. 5 - Bass Culture Bahia reúne composições que apresentam influência do reggae e que utiliza sound systems. Na coletânea, estão artistas como BaianaSystem, Opanijé, Mauro Telefunksoul, Soraia Drummond, O Quadro, Kayman, Rapaziada da Baixa Fria, Bemba Trio, Larissa Luz, Os Nelsons, Daganja, Braunation, Radiomundi, Lucas Santtana e A.ma.ssa.

Único DJ da coletânea, Mauro Telefunksoul conta que já estava na hora de alguma iniciativa se voltar para este tipo de sonoridade baiana. "Somos a capital da bass culture do Brasil. Aqui na Bahia tem o maior sound system do mundo, que é o trio elétrico", afirma ele, que entrou na coletânea com uma faixa que reúne cantigas de roda. "É bem cultura popular", ele conta.

Ideia

As coletâneas Bahia Music Export (Bmex) são parte do Programa de Apoio à Promoção Internacional da Música da Bahia. A ideia é uma iniciativa da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), em parceria com a Secretaria de Cultura (Secult).

O projeto é parte do Programa de Mobilidade Artística e Cultural, que busca levar a arte produzida na Bahia (não somente a música) para além das fronteiras do País.

