Bahia Music Export lança coletâneas de talentos baianos

O projeto Bahia Music Export (BMEX), integrante do Programa de Mobilidade Artística e Cultural da Secretaria de Cultura (Secult /BA), lança mais duas coletâneas em CD de representantes da música da Bahia: os volumes 6 e 7.

A seleção das faixas foi realizada em parceria com o Brasil Music Exchange, da BM&A - Brasil Música e Arte, e teve como curadores os jornalistas Zjakki Willems - belga especializado em música brasileira - e David Katz - produtor inglês de programas de rádio, especialista em reggae e autor de publicações sobre o tema.

O sexto volume reúne nomes de estilos variados, como Retrofoguetes, Jussara Silveira, Sertanília, Luciano Salvador Bahia e Sanbone Pagode Orquestra, entre outros.

Zjakki Willems, curador deste volume, fez uma pré-seleção das 400 músicas inscritas numa plataforma on-line, baseada na originalidade e na qualidade do som. "Um artista vindo da Bahia deve colocar um pouco de brasilidade ou baianidade em sua música. Para mim, o motivo de eu ouvir música brasileira é esse. Ela é diferente daquela feita em outros países, porque é original e criativa", diz.

Já o volume 7 é todo dedicado à bass culture, que, segundo o curador David Katz, é um estilo proeminente e diferenciado dos outros feitos na Bahia. Por isso um volume inteiro dedicado a ele, sob sua responsabilidade, com nomes como Russo Passapusso, Ras Ednaldo Sá, Okaris, DaGanja, Ministereo Publico, Mauro Telefunksoul e outros.



"Espero que minha seleção seja indicativa dos diferentes tipos de música que podem ser consideradas parte da cena desse estilo na Bahia atualmente", diz Katz.

O projeto

Dar visibilidade à criação musical e à diversidade cultural do estado para o mundo é uma das propostas do Programa de Mobilidade Artística e Cultural da Secretaria de Cultura (Secult/BA), do qual o Bahia Music Export (BMEX) faz parte. As coletâneas começaram a ser lançadas desde 2010 e todas as setes podem ser ouvidas e baixadas através do site www.cultura.ba.gov.br/bahiaexport.

A partir do segundo volume, o curador de cada coletânea é sempre um especialista estrangeiro, indicado por Monique Badaró, assessora de Relações Internacionais da secretaria. "Ele pode nos mostrar quais as perspectivas do mercado internacional atual, ao mesmo tempo em que é sempre uma pessoa que já possui um trânsito no Brasil e que conhece bem as potencialidades das cenas musicais locais", afirma Cassio Nobre, coordenador de Música da Funceb.

De acordo com Nobre, a divulgação das obras em feiras, rádios e revistas e a articulação para promoção de shows e turnês em eventos e festivais no exterior fortalece as bandas e os artistas.

A Sanbone Pagode Orquestra é um dos grupos que mais participaram do projeto, aparecendo em cinco coletâneas. Hugo Sanbone, o maestro, destaca que o mais importante durante esses anos foi a divulgação e representação do pagode produzido na Bahia, cuja imagem é depreciada no Brasil.

Para ele, um dos obstáculos da sua música para inserção nacional e internacional é o número de integrantes que compõem o grupo. "Muitas vezes as relações entre produtores de shows, festivais e eventos em geral deixam de acontecer quando se tem um grupo com mais de dez músicos", analisa.

O grupo Sertanília, participante do volume 6, com a música Aguaceiro, concorda que os altos custos de produção são a grande dificuldade para circulação e promoção aqui e no exterior, além da barreira da língua estrangeira.

A Barrunfo do Samba, que está no volume 6, colhe os louros do projeto fazendo a comparação entre o número de usuários que seguiam o trabalho do grupo na internet antes e depois do lançamento da coletânea. "É legal perceber que o pessoal ouviu, ficou curioso e foi atrás da gente nas redes sociais", reflete.

Para a cantora Jussara Silveira, falta uma plataforma digital mais desenvolvida para que a divulgação não seja apenas com o CD físico, e sim através de aplicativos de reprodução de músicas por meio de streaming, como o Spotify, por exemplo. Já a Retrofoguetes aposta em um intercâmbio maior das bandas, por intermédio da Secult, para apresentação em festivais nacionais e internacionais.

adblock ativo