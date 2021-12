Bacurau vence o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

O filme Bacurau, dos cineastas pernambucanos Kléber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, foi o grande vencedor da 19ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, realizado no último domingo, 11, de forma virtual.

O longa levou seis prêmios: Melhor Longa-Metragem de Ficção, Melhor Efeito Visual, Melhor Roteiro Original, Melhor Montagem Ficção, Melhor Direção e Melhor Ator para Silvero Pereira pelo papel de Lunga.

Silvero dividiu o seu trófeu Grande Otelo com o baiano Fábricio Boliveira pelo papel em Simonal. Já o prêmio de melhor atriz foi para Andréa Beltrão pelo seu papel em Hebe, enquanto Fernanda Montenegro, por A Vida Invisível, e Chico Diaz, Cine Holliúdy, levaram as premiações voltadas para os coadjuvantes.

Outro vencedor de destaque foi A Vida Invisível do cearense Karim Aïnouz. Além da já citada estatueta para Fernanda Montenegro, o longa levou os prêmios de Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Direção de Arte, Melhor Figurino e Melhor Direção de Fotografia.

Ao todo, o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro premiou obras em 32 categorias, com 35 filmes nacionais e 10 internacionais na disputa.

