Backstreet Boys faz cinco shows no Brasil em fevereiro de 2011

Cinco cidades brasileiras receberão o grupo norte-americano Backstreet Boys em fevereiro de 2011. De acordo com informações publicadas no UOL na noite dessa segunda-feira, 6, a produtora Time For Fun confirmou os shows em Recife (Chevrolet Hall, 18/02), Brasília (Ginásio Nilson Nelson, 20/02), Belo Horizonte (Chevrolet Hall, 23/20), Rio de Janeiro (Citibank Hall, 25/02) e São Paulo (Credicard Hall, 26/02).

A banda vem ao Brasil para divulgar o álbum "This is Us", lançado em outubro de 2009. Os valores dos ingressos e informações sobre as vendas ainda não foram divulgados.

Formada por Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell e AJ McLean, a boyband esteve no Brasil em março de 2009, já sem o ex-integrante Kevin Richardson, que deixou a banda há quatro anos.



O novo álbum "This is Us" tem 11 músicas inéditas e a turnê já passou pela Europa, Estados Unidos e Canadá. Em 16 anos de carreira, o grupo tem mais de 100 milhões de discos vendidos.

