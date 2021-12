"Babilônia": Evandro expulsa Beatriz de casa e da empresa

Depois de muito ameaçar, Inês (Adriana Esteves) irá começar a sua vingança contra Beatriz (Gloria Pires) em "Babilônia", novela da Globo das 21 horas.

Cansada das humilhações, a advogada vai postar na internet o vídeo em que Beatriz aparece beijando Cristóvão (Val Perré) e sua traição virá à tona. Com o escândalo, Evandro (Cássio Gabus Mendes) não só expulsa a mulher de casa como decide tirá-la dos negócios da Souza Rangel. Isso porque ele vasculha todas as transações ilegais que a arquiteta fez pelas suas costas.

As cenas vão ao ar a partir desta terça-feira, 28. O milionário inventa uma desculpa para a mulher e manda dizer que estava jogando pôquer para ganhar tempo. Quando Beatriz chega em casa, vê uma pilha de malas esperando por ela. "Confesso que pensei em jogar tudo no lixo, mas acho que você já lavou roupa suja em público o suficiente por hoje. Por hoje e pelo resto da vida", dirá o empresário.

Esforçando-se para manter o controle, a arquiteta tenta reverter a situação com o marido e diz que tudo não passa de um exagero. Evandro, no entanto, não vai querer conversa e a expulsa de casa: "Sai dessa casa e nunca mais olha pra minha cara". A vilã apela e tenta minimizar o acontecido. "Tudo por causa de um videozinho bobo? Você não notou o meu estado na festa? Eu tava meio alta, o Cristóvão deu em cima de mim, foi um devaneio", diz.

Evento não acredita na história da mulher. "Cínica! Sei lá o que você aprontou pelas minhas costas nesses dez anos!", esbraveja ele, antes de avisar que vai fazer uma auditoria na construtora.

No capítulo seguinte, o milionário contrata um hacker para vasculhar os rastros da esposa nos computadores da empresa. Mas, mesmo com a entrada proibida, Beatriz despista a segurança e vai ao escritório e se depara com Evandro. "Por mim, você não limpa mais nem o chão da Souza Rangel", diz o empresário, que, já sabendo dos negócios irregulares feitos por ela questiona os planos da arquiteta.

"E isso aqui o que é? Remessas pra Suíça, milhões de dólares que saíram dos cofres da minha empresa e foram pra onde? Me diz: pra onde, Beatriz?", questiona ele, furioso com a possibilidade de ver seu nome envolvido em outro escândalo. A arquiteta tenta se justificar, mas o empresário a expulsa da empresa.

adblock ativo