Azulejos de Udo Knoff em exposição até junho de 2010

A exposição 'Azulejos de Udo' traz uma coleção do ceramista Udo Knoff, que conta com mais de 300 azulejos que apresentam um panorama da arquitetura de Salvador. A mostra pode ser visitada até o dia 30 de junho de 2010, no Museu da Cerâmica Udo Knoff, no Pelourinho.









