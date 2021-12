Azulejaria portuguesa entra na moda

A inspiração para as estamparias que se espalham pelo mundo da moda pode vir de qualquer lugar. A mania da vez são modulares de florais, ramagens, arabescos e formas geométricas em azul e branco, principal característica dos típicos azulejos portugueses.

Esta herança da arquitetura colonial expandiu-se para as passarelas e vitrines e se tornou uma das principais tendências para a moda do próximo verão. Das coleções de estilistas como Roberto Cavalli e Valentino, a editoriais de moda de revistas especializadas, as estampas inspiradas na azulejaria portuguesa chegaram a grifes nacionais e às principais lojas de departamento.

Virgínia Saback, consultora de moda e coordenadora do curso de moda da Unifacs, acha importante essas tendências surgirem de algo inusitado e ao mesmo tempo tão próximo da nossa cultura.

"É o encontro entre moda e arte. Isso mostra que a moda está transcendendo a roupa de fato e que as pessoas estão muito mais ligadas em pesquisar a arte. Hoje, o consumidor deseja um produto que seja algo mais, não somente um produto que vista".

Global e local - Outro aspecto destacado pela pesquisadora é a busca pelo consumo de experiência, em um mundo cada vez mais globalizado. "O consumidor está muito mais voltado para esse consumo que tem como base a memória, que resgata valores. O global está hoje dentro do contexto de todas as mentes. No caso dessas estampas, as pessoas querem usar porque são belas", afirma Virgínia Saback.

Embora seja uma tendência global, na Bahia esta estética encontra terreno fértil. "Depois de Portugal, é o lugar que tem a maior quantidade de azulejaria portuguesa. O Convento de São Francisco, em Salvador, tem o segundo maior acervo de azulejaria. O primeiro fica em Lisboa, no Mosteiro de São Vicente de Fora", diz Zeila Maria Machado, mestre em história da arte pela Escola de Belas Artes (EBA/Ufba).

Adaptação - Nos séculos 17 e 18, época dos estilos barroco e rococó, os portugueses dominavam a técnica italiana conhecida como majólica e produziam artesanais azulejos em que, por influência da porcelana chinesa, predominava o azul de cobalto.

O revestimento se adaptou muito bem às necessidades dos trópicos e, principalmente a partir da Abertura dos Portos (1808), deixou de ser usado somente em igrejas e prédios públicos, chegando até a nobreza.

"Além dos azulejos historiados ou figurativos serem uma das obras de arte mais importantes nos séculos 18 e 19, foram uma excelente solução térmica, pois no calor refrescam e no frio aquecem por conta da cerâmica. Era também um elemento de aceitação, só tinha azulejo quem era nobre", explica Zeila Machado.

A moda de estampas inspiradas na azulejaria portuguesa não é tendência apenas no vestuário. Ela também se faz cada vez mais presente na decoração de interiores, em objetos e em peças de cama, mesa e banho.



O professor da EBA/Ufba Anderson Marinho toma como parâmetro a própria história da arte para justificar esta aproximação com a moda e a arquitetura. "Há releituras, redistribuição de formas na história. A arquitetura definia a pintura, que definia a escultura, que acaba definindo a moda. Essa tendência a transitar sempre aconteceu e vai acontecer".

