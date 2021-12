A cantora Avril Lavigne lançará no dia 5 de novembro seu 5° álbum em estúdio, que leva o título de Avril Lavigne e contém 13 canções, entre elas seu êxito Here's To Never Growing Up e novo "single" Rock'N Roll.

Co-produzido por Avril, Chade Kroeger, Martin Johnson e David Hodges, e gravado nos Henson Studios (Los Angeles), o álbum poderá ser reservado a partir de 24 de setembro por meio do iTunes, informou nesta sexta-feira a Sony Music.

Com seus anteriores trabalhos, a cantora canadense vendeu mais de 35 milhões de álbuns e conseguiu oito nominações para o Grammy.

Carreira

Seu primeiro álbum foi LeT go, em 2002, o qual contém temas como Sk8er Boy e Complicated, mas foi com seu seguinte trabalho, Under my Skin, com o qual chegou ao número 1 da Billboard, conquista que repetiria com seu seguinte disco, The Best Damn Thing.

Seu quarto álbum em estúdio foi Goodbye Lullaby (2011), uma gravação que ocorreu no mesmo momento em que criou um marca de roupas e a Fundação Avril Lavigne, que ajuda a crianças e jovens que vivem com doenças graves ou incapacidades.



Assista ao clipe da canção Rock´N Roll

Agência EFE Avril Lavigne lançará em novembro seu 5° disco em estúdio

