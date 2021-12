Aviões do Forró grava DVD com participação de Ivete e Jorge e Mateus

>> Clique aqui e veja a programação musical da cidade



>> Qual a melhor forma de se divertir em Salvador? Deixe a sua dica aqui

A banda Aviões do Forró, liderada pelos cantores Xandinho e Solange, fará um show em Salvador para a gravação do segundo DVD de carreira e o primeiro pela gravadora Som Livre. O registro será realizado no dia 16 de outubro, no Parque de Exposições (Avenida Paralela), e contará com participações de Ivete Sangalo e da dupla sertaneja Jorge e Mateus.





adblock ativo