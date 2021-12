Autoridade internacional em PNL ministra curso em Salvador

O Master Trainer em Programação Neurolinguística (PNL), Dr. Francesco Pellegatta, oferece capacitação Practitioner em PNL, e Coach nos próximos dias 04 a 07 de Abril (primeiro módulo) e 12 a 14 de Abril (segundo módulo), das 9h às 18h, no Edf. Boulevard Side Empresarial - rua Ewerton Visco, 290, Caminho das Árvores, em Salvador.O curso, já reconhecido no Brasil e na Europa, será realizado pela primeira vez.

Para quem não quer perder essa oportunidade, o Practitioner em PNL, TLT® e Coaching é o primeiro nível de formação nessas especialidades: ou seja, é o ideal para quem tem interesse em estudar e começar a se certificar nas áreas de Desenvolvimento Pessoal e Profissional.

Com o certificado de Practitioner, o aluno já pode realizar atendimentos. Isso significa que quem faz o curso pode ter uma nova fonte de renda, algo bastante valoroso no contexto atual, de crise econômica e social.

O aluno aprenderá tanto as técnicas iniciais de PNL, TLT® e Coaching, como também obterá insights de como direcionar os conhecimentos para a sua vida pessoal e profissional.

Com vagas limitadas, a capacitação está com promoção para todos que se matricularem até o próximo dia 31 de março. Inscrições e informações podem ser obtidas através do e-mail contato@pnl.expert, ou através do telefone (71) 918171-5610.

