Autoramas é a atração do Groove Bar neste sábado

>> Ouça aqui a música Autodestruição do grupo Autoramas

>> Confira outra opções de programação no Roteiro de Música

Depois de tocar em cima de um trio elétrico com os Retrofoguetes em pleno Carnaval baiano, uma das melhores bandas de rock em atividade no Brasil volta a Salvador. São os Autoramas, que fazem show único, neste sábado, 29, no palco do Groove Bar.

Formado por Gabriel Thomaz (voz e guitarra), Bacalhau (bateria) e Flávia Couri (baixo), o trio se caracteriza por praticar um rock ‘n‘roll tradicional, destituído de mudernagens, mas bastante contemporâneo na sua pegada veloz, de alta octanagem. No momento, o grupo atravessa uma fase de transição, cumprindo uma agitada agenda de shows pelo País enquanto prepara para o mês de novembro o lançamento do seu próximo CD (e primeiro DVD), MTV Apresenta Autoramas, gravado ao vivo e acústico em junho último, no Rio de Janeiro.

Com influências de rock primordial dos anos 50, psicodelia dos anos 60, punk rock dos anos 70 e new wave dos anos 80, o trio costuma fazer shows incendiários, sem frescura, tocando pra frente, pra fazer o povo dançar. Totalmente independente, é uma das bandas que provam por A + B que é possível sobreviver de rock com dignidade, sem abrir as pernas para as gravadoras nem apelar pro chororô emo.



| Serviço |



Evento: Show do Autoramas + DJ Bigbross e DJ Pinguim

Dia/Hora: Sábado, 29, às 22h

Local: Groove Bar - R. Marques de Leão, 351A, Barra

Ingresso: R$ 25 (masc.) e R$ 20 (fem.)

Informações: (71) 3267-5124

adblock ativo