Autora de 'Jogos Vorazes' anuncia novo livro sobre saga para 2020

Quase uma década após a publicação da trilogia de Jogos Vorazes, um novo livro sobre a saga será lançado pela autora Suzanne Collins. O romance ainda não possui nome e deve estrear em maio de 2020.

De acordo com a autora, o livro irá se passar dez anos após a guerra de Panem e 64 anos antes do início da trilogia. A saga vendeu mais de 100 milhões de cópias ao redor do mundo.

Em 2012, a trama distópica chegou às telas de cinema com a estreia do primeiro dentre quatro filmes baseados na trilogia. O elenco contou com Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e Liam Hemsworth nos papéis dos protagonistas.

Com informações da AP

