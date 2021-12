W. Bruce Cameron, que escreveu o livro que inspirou o filme, deu entrevista para o site E! falando sobre o polêmico vídeo que mostra maus-tratos a um cachorro no set de filmagem. O vídeo, publicado pelo site TMZ, motivou uma campanha de boicote e o lançamento do longa, que seria na próxima semana, foi adiado.

"Achei o vídeo que nós vimos chocante, porque quando eu estava no set a ética era pela segurança e conforto dos cachorros", disse. Porém, o autor questiona as imagens. "Se as pessoas que filmaram e editaram o vídeo pansaram que algo estava errado, por que eles esperaram 15 meses para fazer qualquer coisa a respeito disso, em vez de imediatamente procurar as autoridades? Eu inclusive vi a montagem no dia em questão, quando eu não estava lá, e me mostra algo muito diferente", afirmou.

Ele explicou como foi a cena que seria gravada. "O cachorro não estava com medo e não foi jogado na água - vi a montagem de Hercoles (o cachorro) mais cedo naquele dia pulando alegremente na piscina. Quando pediram para ele fazer uma acrobacia no outro lado da piscina, algo que não foi feito, ele latiu. O erro foi tentar colocar o cachorro na água para mostrar a ele que estava ok - a água não era um problema, o local era o problema. E o cachorro fez a acrobacia feliz quando permitiram que ele voltasse ao seu local original. Eu também não gostei quando Hercoles teve que entrar rapidamente na água, mas o mergulhador e treinador dele estava na piscina para protegê-lo. Ele ama a água, e não estava em perigo, estava chateado", garante.

Da redação Autor de "Quatro Vidas de Cachorro" fala sobre polêmico vídeo

adblock ativo