Autor de Game of Thrones atrasa lançamento de livro

O novo livro da série "As Crônicas de Gelo", "The Winds of Winter", não vai chegar às livrarias antes da sexta temporada de "Game of Thrones", em abril. Dessa forma, pela primeira vez a série trará histórias que ainda não foram publicadas.

Quem anunciou o atraso foi o próprio autor, George R.R. Martin, em seu blog pessoal. "The Winds of Winter não está pronto. Acreditem, não tenho prazer algum em digitar estas palavras. Você está decepcionado e não está sozinho. Meus editores estão decepcionados, a HBO está decepcionada, meus agentes, editores estrangeiros e tradutores estão decepcionados... Mas ninguém poderia estar mais decepcionado que eu.", escreveu.

Martin deveria ter entregue o manuscrito da obra até o dia 31 de dezembro. Ele não deu um prazo para quando vai entregar o livro, que já tem centenas de páginas e dúzias de capítulos escritas.

adblock ativo