Aurora inicia turnê no Brasil com show em Salvador

A norueguesa Aurora Aksnes, conhecida profissionalmente como Aurora, tem apenas 21 anos e vem ganhando o mundo com sua música. A artista, que possui apenas um álbum de estúdio, chega amanhã à Salvador para dar início a uma série de shows que acontecem no Brasil.

Essa é a primeira vez da cantora no país, e em conversa com A TARDE, diz esperar receber muito amor e também retribuir toda a paixão que recebe dos fãs brasileiros. "Ouvi dizer que o Brasil é o país onde as pessoas compartilham muito amor em seus corações. E mal posso esperar para chegar a um país e conhecer as pessoas com tanto amor neles. Eu vou dar todo o amor que tenho em mim para vocês", conta.

A cantora está em turnê do álbum All My Demons Greeting Me as a Friend, lançado em 2016. Sobre o nome dado ao disco ela responde: "É muito sobre perceber que nós todos passamos por coisas realmente difíceis em nossas vidas e isso é apenas uma parte dela. Queria me ajudar e também ajudar as pessoas que só esperam que a vida seja boa. A vida é difícil e isso é completamente ok. Acho que essa foi a minha maior inspiração para esse álbum. Que você apenas esteja em paz com seus demônios porque eles podem se tornar seus amigos".

Dos cinco shows que serão realizados no Brasil antes que retorne à Noruega, apenas um não está esgotado, uma apresentação extra em São Paulo. Aurora sabe que possui muitos fãs no Brasil e quis passar pelo máximo de cidades que podia.

Salvador entrou na rota porque seu empresário possui família na capital baiana. "Eu sei que [Salvador] é um lugar muito bonito porque meu empresário me falou muito sobre a cidade. Sei que é cheia de vida, pessoas boas e boa comida. Eu mal posso esperar para estar ai", completa.

A cantora recentemente teve seu nome incluído na Calçada da Fama de Bergen, sua cidade natal. Ela é a pessoa mais nova a conseguir tal feito. "Parece realmente insano! É tão maravilhoso porque talvez em cem anos as pessoas caminharão nessa rua e irão ver uma pedra com meu nome e acho que é bom saber que uma parte de mim está sempre trancada no chão de Bergen, minha cidade natal. É uma coisa realmente mágica, porque eu sei que estará lá para sempre, ou quase. É um sentimento bom e estranho. Eu me sinto como se estivesse deitada no chão, que é algo que eu realmente gosto", diz.

Vinícius Marques Aurora inicia turnê no Brasil com show em Salvador

Conexão com a natureza

Em seu álbum de estreia, Aurora canta sobre a natureza e em seus shows se veste como se fosse uma espécie de fada. Para ela, é uma forma de estar em conexão com a natureza. "Estou muito ligado à nossa querida mãe natureza, realmente a amo. É minha segunda mãe. E adoro quando estou na floresta ou pelo oceano e posso simplesmente me sentar quietamente e apenas existir. Isso me inspira muito porque me faz relaxar".

Na reta final de sua turnê, a cantora espera poder levar consigo o aprendizado dessa experiência para o próximo álbum, previsto para o ano que vem. A artista conta que podemos esperar muitas mensagens e significados, um álbum que terá muito dela e que está cheio de tudo o que ela quer dizer e garante que será mais colorido. A cantora também promete retornar para a turnê do próximo álbum.

>> All My Demons, de Aurora / Amanhã, 20h30 / Cine-Teatro Casa do Comércio – Av. Tancredo Neves, 1.109, Edf. Casa do Comércio, Pituba (3273-8543) / R$ 260 e R$ 130 (balcão), e R$ 400 e R$ 200 (plateia)

*Sob supervisão do editor-coordenador Marcos Casé

adblock ativo