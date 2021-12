Audiência em alta faz Record esticar Bela, a Feia

Em um sinal de que a reta final se aproxima, a transformação de Bela (Gisele Itiê) na novela "Bela, a Feia", na Record, vai render pelo menos um mês a mais do que o previsto. Anunciada em sua estreia (em agosto) como um folhetim de 200 capítulos, a versão nacional de "Betty, A Feia" vai ganhar uma boa esticada na emissora.

A trama, que quase teve seu final abreviado nos tempos de audiência em baixa (5 pontos de média), agora deve passar a casa dos 240 capítulos no ar, podendo ser esticada até o fim de maio. O motivo: a audiência em alta desde que a protagonista deixou de ser uma feiosa. Na semana passada, Bela chegou a média de 18 pontos de ibope na Grande São Paulo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

adblock ativo