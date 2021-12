Audiência de Morde e Assopra supera a de "Ti Ti Ti"

A audiência da estreia de ¿Morde e Assopra¿, nova novela das 19 horas da Rede Globo, superou a do primeiro dia dia de ¿Ti Ti Ti¿, sua antecessora na emissora carioca, segundo dados prévios do Ibope. A nova trama global registrou 30 pontos, com picos de 37. Cada ponto equivale a 60 mil domicílios na Grande São Paulo. Quando estreou, em 19 de julho do ano passado, Ti Ti Ti alcançou média de 29 e pico de 32.

A Rede Record, que também levou ao ar o primeiro capítulo de Rebelde, quase no mesmo horário, nesta segunda, ficou em segundo lugar na medição, com 9 pontos. Na sequência, ficaram empatados o SBT e a Band, com 5 pontos.

>> O que você achou da estreia de ¿Morde e Assopra¿? Clique aqui e participe

adblock ativo