Áttomos Cia. de Dança faz temporada no Centro Cultural da Barroquinha

>> Confira outras opções no roteiro de dança



>> Qual a melhor maneira de se divertir em Salvador? Opine



“Eu me sinto um guerreiro, pois com todas as dificuldades de apoio, continuamos a carreira, o trabalho em grupo”, diz Anderson Rodrigo. Assim o diretor da Áttomos Cia. de Dança fala sobre o que significa celebrar oito anos de atuação coletiva.



Para comemorar a caráter, o grupo ruma para o Centro Cultural da Barroquinha, onde cumpre uma temporada de apresentações, de hoje a sábado, às 19 horas. A pauta faz um apanhado da trajetória do grupo, que vem se dedicando à formação de repertório.





adblock ativo