Atriz Zsa Zsa Gábor tem a perna amputada

A atriz Zsa Zsa Gábor foi submetida nesta sexta-feira, 14, à amputação de parte de sua perna direita, em uma operação que, segundo informaram os médicos, foi realizada com sucesso.



Zsa Zsa, que em 6 de fevereiro completará 94 anos de idade, encontra-se em observação no Centro Médico Ronald Reagan da Universidade da Califórnia (UCLA), em Los Angeles, e por enquanto não desenvolveu complicações, detalharam as fontes.



Inicialmente, os médicos tentaram tratar a infecção na perna com antibióticos, mas o tratamento não surtiu efeito e a atriz precisou ser internada novamente no último dia 2, restando a amputação como última opção.

Os médicos realizaram a amputação acima do joelho para impedir uma gangrena, segundo seu empresário, John Blanchette.



O delicado estado de saúde de Zsa Zsa piorou consideravelmente em julho, quando sofreu uma queda em sua casa, pelo que precisou ser submetida a uma operação de quadril.



A atriz, em cadeira de rodas desde um acidente de automóvel em 2002, foi internada posteriormente devido a complicações derivadas da intervenção cirúrgica, foi operada de dois coágulos, um deles muito perto do coração, e chegou inclusive a receber a extrema unção.

adblock ativo