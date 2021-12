Atriz Zsa Zsa Gabor pede a extrema-unção

A atriz Zsa Zsa Gabor, de 93 anos, famosa em Hollywood por seis décadas, pediu que um padre lhe desse a extrema unção no domingo, 15, após ter ficado dois dias hospitalizada na semana passada por complicações decorrentes de uma cirurgia no quadril.

Ela recebeu no domingo a visita de um padre no Centro Médico Ronald Reagan e pôde falar “muito pouco”, embora esteja consciente, disse à Reuters o marido dela, Frederick Priz von Anhalt. Gabor se tornou conhecida nos anos 1950 por filmes, programas de TV e vários maridos ricos.





Na sexta-feira ela foi hospitalizada para tratar dois coágulos sanguíneos, apenas dois dias depois de ter alta em uma cirurgia de substituição total do quadril. Gabor quebrou o quadril em 17 de julho ao cair da cama quando assistia ao programa de TV “Jeopardy”, informou sua assessora, John Blanchette.

“Depois disso, sua saúde está com altos e baixos”, disse Blanchette. Nascida na Hungria, Gabor estrelou mais de 30 filmes e seu acentuado sotaque a distinguiu em Hollywood. Com as glamurosas irmãs Eva e Magda, ela apareceu em vários programas de rádio e TV nos anos 1950 e 1960. Casou-se nove vezes.

Entre os maridos estavam um diplomata turco e o magnata da rede Hilton de hotéis, Conrad Hilton. Gabor celebrou no sábado, no hospital, o 24o aniversário de casamento com Von Anhalt, disse a assessora.

