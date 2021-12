Atriz Regina Dourado permanece internada em estado grave

A atriz baiana Regina Dourado, de 59 anos, permanece internada em estado grave no Hospital Português, em Salvador. A artista foi diagnosticada com metástase (quando as células do câncer se disseminam pela corrente sanguínea e formam colônias em outros locais).

Regina deu entrada no hospital no sábado, 20. Segundo familiares da atriz, ela fez a opção por não receber mais as medicações por quimioterapia.

O embate de Regina com o câncer não é de hoje. Em 2003, a intérprete se submeteu a intervenção cirúrgica para a retirada do primeiro nódulo na mama direita. O tumor foi extirpado, mas um novo apareceu.

No início de 2010, também no Hospital Português, Regina retirou um câncer na mama esquerda. Sessões de quimioterapia e radioterapia foram enfrentadas pela intérprete.

O último trabalho de Regina foi como a personagem Maria (Mãe de Deus), este ano, no espetáculo "A Paixão de Cristo", que teve direção de Paulo Dourado, seu irmão.

