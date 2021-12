Atriz Misty Upham é encontrada morta em Seattle

As autoridades do estado de Washington localizaram ontem à noite o corpo da atriz Misty Upham, protagonista de "Álbum de Família", em um rio nos arredores de Seattle, indicou a polícia do condado de King. A atriz de 32 anos tinha sido vista pela última vez 5 de outubro.

A causa de sua morte ainda está sendo investigada, explicou o Escritório Médico do Condado de King em comunicado, que assinalou que o corpo foi encontrado por um familiar de Upham depois de três dias de operações de busca.

Seu pai, Charles Upham, contou à imprensa local que a atriz sofria de desordem bipolar e surtos de ansiedade, mas descartou que tivesse tendências suicidas.

A atriz participou do último filme de Quentin Tarantino, "Django Livre", e em 2008 recebeu o prêmio Independent Spirit por sua atuação no filme independente "Frozen: Uma Aventura Congelante".

Upham nasceu e cresceu em uma reserva indiana da tribo "Blackfeet" em Montana, nos Estados Unidos.

adblock ativo