Atriz Maria Zilda Bethlem sofre acidente de carro

Maria Zilda Bethlem sofreu um acidente de carro no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 9. A atriz, foi atendida no hospital municipal Miguel Couto, na Gávea, após capotar com o veículo na Avenida Visconde de Alburquerque, no Leblon, por volta das 15 horas, segundo informações da coluna Retratos da Vida, do Jornal Extra.





