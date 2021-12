Atriz Lucy Mafra morre no Rio após depressão e pneumonia

A atriz Lucy Mafra, 60 anos, morreu na última quinta-feira, 4, em um hospital do município de Vassouras, no interior do Rio de Janeiro. Ela estava internada há dois meses com depressão após a morte da mãe. Na clínica, a atriz adquiriu uma pneumonia, ficando com um quadro de displasia pulmonar. Por conta das complicações, ela foi transferida para o Centro de Tratamento e Terapia Intensiva CTI, onde teve falência múltipla dos órgãos e insuficiência respiratória.

A depressão de Lucy se desenvolveu após a morte da mãe, provocada por um câncer em agosto deste ano. Desempregada, a atriz vivia da pensão da mãe e da ajuda dos amigos. Ela não tinha filhos, deixando uma enteada, Andreia Never, 41 anos.

A atriz trabalhou na Rede Globo por mais de 25 anos e estava afastada da televisão desde 2005. Seu último trabalho na TV foi na novela "América".

Ao jornal "Extra" no último domingo, 7, Andréa falou das dificuldades passadas pela atriz nos últimos meses. "Ela passou os últimos meses cuidando da mãe em Vassouras, sua terra natal. Quando a mãe dela morreu, ela entrou em depressão, ficou sem se alimentar, sem querer mais viver e ficou muito fraca. Foi internada e passou dois meses no hospital. Nessa última semana ficou com água no pulmão e foi para o CTI. Quinta-feira de tarde, ela piorou e infelizmente me deixou", disse.

O sepultamento da atriz de aconteceu no último sábado, 6, no Cemitério de Inhaúma, na zona norte do Rio.

Trabalhos

A atriz fez "A Próxima Vítima" (1995), "Por Amor" (1997), "O Clone" (2001), "Chocolate com Pimenta" (2004) e "Kubanacan" (2004). No cinema, fez "Gabriela, Cravo e Canela" e "Eu Matei Lúcio Flávio".

