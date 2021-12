Atriz Lindsay Lohan voltará para cadeia

A atriz Lindsay Lohan voltará imediatamente à prisão, após ter sido flagrada em um teste sobre consumo de drogas. O juiz do Tribunal Superior de Los Angeles Elden Fox ordenou a prisão da atriz americana nesta sexta-feira, 24, durante uma audiência na corte. Lindsay comparecerá novamente diante de um juiz em 22 de outubro. O magistrado não fixou uma fiança.



É a terceira vez que a atriz vai presa no caso de direção sob o efeito de drogas e do álcool, após duas prisões em 2007. As detenções anteriores, em uma prisão para mulheres no subúrbio de Los Angeles, duraram 84 minutos, no primeiro caso, e 14 dias, no segundo. Nessas ocasiões, ela foi liberada antes do tempo porque a cadeia estava lotada, mas permanecia em liberdade condicional.



Lindsay não passou em um exame para detectar se ela havia parado de usar drogas, que ela precisou fazer por ordem da corte na semana passada. Fox havia ameaçado deixá-la presa por 30 dias cada vez que ela não fizesse os exames ou fosse flagrada por ter usado drogas.

