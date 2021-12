Atriz Georgia Gomide morre aos 73 anos em SP

A atriz Georgia Gomide morreu na madrugada desta sábado, aos 73 anos, vítima de uma infecção generalizada. Ela estava internada no Hospital Sancta Maggiore, no Paraíso, zona sul da capital, desde a última terça-feira. Seu corpo será velado no Hospital Beneficência Portuguesa até as 16 horas e o enterro deve ocorrer em seguida, no Cemitério da Consolação.



Georgia, cujo nome verdadeiro era Elfriede Helene Gomide Witecy, participou de mais de 40 novelas, como "O Tempo e o Vento", "Anos Rebeldes" e "Quatro por Quatro", e uma dezena de filmes. A atriz protagonizou, com sua colega Vida Alves, em 1966, o primeiro beijo homossexual da televisão brasileira.

