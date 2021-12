Atriz está em estado grave após acidente de carro

A atriz Mariana Cortines, 24 anos, está internada com traumatismo craniano após acidente de trânsito na madrugrada desta quarta-feira, 18, no Rio de Janeiro. Mariana está na Sala Vermelha, que atende pacientes em estado grave, no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro.

Mariana interpretou Kika na 20ª temporada de Malhação, que acabou em julho. Ela contracenou com Juliana Paiva e Alice Wegmann. "Temos um grupo no Whatsapp e fiquei sabendo agora. Ainda não sei direito o que está acontecendo. Só sei que ela passou por uma cirurgia há pouco tempo. Pelo que fiquei sabendo um ônibus bateu no carro dela. Acho que ela estava no carona com uma amiga Estamos numa corrente do bem. Mas tenho certeza que ela vai sair dessa. A Mari é muito guerreira. Ela estava no Baixo Gávea", disse Alice ao site EGO

