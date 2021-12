Atriz Cibele Dorsa cai de 7º andar em São Paulo e morre

A atriz Cibele Dorsa morreu na madrugada deste sábado, 26, ao cair do sétimo andar do prédio onde morava no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo.

Poucos antes do ocorrido, a atriz publicara em seu Twitter a seguinte mensagem: ¿LMENTO, EU NÃO CONSEGUI SUPORTAE A MORTENOS MEUS BRAÇOS MAS, LUREI...ATE ONDE EU PUDE" (sic). A polícia civil investiga o caso e não descarta a hipótese de suicídio.

No dia 30 de janeiro, o noivo de Cibele, Gilberto Scarpa (sobrinho do socialite Chiquinho Scarpa), morreu no mesmo lugar e do mesmo modo, aos 27 anos. Na ocasião, a atriz escreveu na sua página no Facebook que, com o noivo morto, ela se sentia morta e que preferia ir com ele.

Aos 36 anos, Cibele deixa dois filhos.

