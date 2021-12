Atriz Christiane Torloni prepara documentário sobre Amazônia

A atriz Christiane Torloni está produzindo um documentário sobre a Amazônia para ser lançado no final de 2013. "A busca pela democracia era a bandeira da minha geração. A dessa, é cuidar da Amazônia", afirma Christiane, que esteve em Salvador na segunda-feira, 12, para falar sobre o livro Do Lobo à Loba no projeto Varanda D´Lícia, evento organizado pela promoter Lícia Fábio.

Christiane Torloni lembra outros artistas que abraçam diversas causas como Marcos Palmeira, "que queria subir em um navio do Greenpeace", Dira Paes, Letícia Spiller e Lucélia Santos. "As pessoas precisam lutar pela Amazônia. Não adianta reclamar e ficar sentado", alerta. A atriz, que também é uma ativista, convocou os brasileiros a assinar a petição pelo Desmatamento Zero no site do Greenpeace.

Literatura - A obra Do Lobo à Loba reúne imagens e textos selecionados por Denise Mattar e relacionados a dois espetáculos dos quais participou: Lobo de Ray Ban, no qual dividiu o palco com Raul Cortez, em 1988, e Loba de Ray Ban, protagonizado por ela em 2009 e 2010. Além disso, lembra outros espetáculos teatrais que marcaram a carreira da atriz, celebrandos os 25 anos da parceria dela com o diretor José Possi Neto. "Seria um capítulo de minha biografia, mas vimos que era uma parte tão rica, que resolvemos transformar em uma obra única", explica, sem ainda saber quando a biografia, escrita por Denise Mattar, estará pronta.

Amante dos livros, Christiane Torloni está lendo a biografia de Tim Maia, escrita por Nelson Motta, e O Homem que Ouve Cavalos, de Monty Roberts. "Quem não tem um livro, é solitário, não tem amigos", diz. Ela é fã de Jorge Amado. "Os textos dele são muito sensoriais, sentimos os cheiros, os sabores. Jorge nos mostra uma Bahia que não existe mais", completa.

