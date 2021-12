Atriz baiana Maria Gal será homenageada em Prêmio

A atriz baiana Maria Gal receberá, no dia 25 de julho, o prêmio Maria Felipa 2019. Realizado pelo terceiro ano pela Vereadora Ireuda Silva (PRB), também presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a premiação vai homenagear aquelas que se destacam na luta pela equiparação social e de Direitos.

Com início marcado para as 18h, a honraria ocorrerá no centro de cultura da Câmara Municipal de Salvador e está agendada para coincidir justamente com Dia Municipal da Mulher Negra.

Assim, Maria Gal tem se destacado como um dos nomes na luta do empoderamento feminino na teledramaturgia. Como exemplo de seu trabalho, ela fundou a Maria Produtora, empresa voltada à produção de conteúdo para TV e cinema tendo como objetivo gerar mais espaço para artistas e projetos que valorizem a mulher negra no Brasil.

Atualmente, a atriz está no ar com o papel de Gleicy Soares, em "As aventura de Poliana", no SBT. Além do papel na emissora, Maria Gal também já se aventurou no Youtube com o canal "Ponto de Vista", onde ela abordava questões de cunho étnico.

Quem foi Maria Felipa

Maria Felipa de Oliveira foi uma marisqueira e pescadora que viveu na Ilha de Itaparica. Assim como Joana Angélica e Maria Quitéria, ela lutou pela Independência da Bahia. Em 1823, liderou um grupo composto por mais de 200 pessoas, entre as quais estavam índios tupinambás e tapuias, além de outras mulheres negras, nas batalhas contra as tropas portuguesas que atacavam a Ilha. Conta-se que o grupo foi responsável pela queima de pelo menos 40 embarcações portuguesas.

