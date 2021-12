Atriz Anita Ekberg, de 'A doce vida', morre aos 83 anos

A lendária sex symbol sueca dos anos 1960, Anita Ekberg, imortalizada por Federico Fellini no filme "A doce vida", morreu neste domingo em Roma, aos 83 anos, informou a imprensa local.

Segundo site do jornal La Repubblica, Anita Ekberg faleceu em uma clínica em Rocca di Papa, na província de Roma, onde estava hospitalizada.

Filha de médico, Kerstin Anita Marianne Ekberg nasceu em 29 de setembro de 1931 em Malm¶, em uma família de oito filhos.

Eleita Miss Suécia 1950, foi para os Estados Unidos participar do Miss Universo. Não venceu, mas ganhou um convite do ator John Wayne para seu primeiro papel no cinema.

Em Hollywood, fez filmes como "Guerra e Paz" e "Artistas e Modelos", com Jerry Lewis, além de se atuar ao lado de Bob Hope em uma turnê pelo país.

Em 1960, ganha o papel que marcaria sua carreira em "A doce vida", onde aparece na famosa cena da Fontana di Trevi ao lado de Mastroianni.

adblock ativo