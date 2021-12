Atriz americana da série 'Law and Order' se suicida no Peru

A modelo e atriz americana Lisa Masters, lembrada por sua participação na série de TV americana "Law and Order", foi encontrada morta em um hotel de Lima, onde teria se suicidado, informou a polícia peruana.

De acordo com as investigações, Masters, de 52 anos, foi encontrada na terça-feira, 15, enforcada em uma barra do guarda-roupas de seu quarto no hotel Nuevo Mundo, no sofisticado distrito de San Isidro, na capital peruana.

Peritos da Direção de Criminalística encontraram no quarto vários frascos com soníferos, assim como dois bilhetes nos quais a atriz teria explicado as razões para seu ato.

Os bilhetes são analisados pela polícia, que está interrogando os funcionários do hotel.

Só se divulgou que Masters pediu, em um dos bilhetes, que seu marido, William Brock, fosse comunicado do ocorrido.

A atriz, que morava nos Estados Unidos, tinha viajado a Lima para participar do lançamento da campanha de uma marca de cosméticos e perfumes.

Lisa Masters foi modelo da New York Models e atriz de "Law and Order", exibida durante 20 anos (1990-2010) pela NBC. Ela tinha programado voltar aos Estados Unidos na próxima terça-feira.

