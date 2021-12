Atrações nacionais são os destaques da programação do fim de semana

A programação musical do final de semana em Salvador é marcada pela apresentação de bandas e músicos nacionais. A cidade conta ainda, no mesmo período, com apresentações de grupo teatrais e de dança, estreias no cinema e exposições.



Neste domingo, 28, quem mostrará as novidades do novo CD é Vanessa da Mata. A cantora e compositora mato-grossense apresentará o show “Bicicletas, Bolos e outras Alegrias”, homônimo do álbum, no Teatro Castro Alves, a partir das 20 horas. Os ingressos custam R$ 120 (A a W), R$ 110(X a Z6) e R$ 40 (Z7 a Z11).



Já o grupo Exaltasamba se apresentará no evento Exaltamaníacos com Rodriguinho, Revelação, Parangolé e Sampa Crew. O show do grupo carioca será realizado no Wet’n Wild, na Avenida Paralela, a partir das 13 horas. Os bilhetes são vendidos por R$ 35 (pista meia), R$ 60 (casadinha), R$ 180 (camarote open bar + Bloco do Exalta) e R$ 90 (camarote meia).



Filmes – A programação de cinema reserva boas opções neste final de semana. Está em cartaz desde a sexta-feira, 26, sete produções. Dentre elas, “Você Vai Conhecer o Homem dos seus Sonhos”, de Woody Allen. A comédia tem como tema central o desencontro amoroso de dois casais e conta com Anthony Hopkins e Naomi Watts nos papeis principais.

Além do filme de Woody Allen, passam a ser exibidos hoje os documentários “A Falta que Você me Faz”, “Vida sobre Rodas” e “Dzi Croquettes”, a aventura “Centurião”, o terror “Demônio” e a comédia “Os Outros Caras”, cujo elenco é formado por Eva Mendes, Samuel L. Jackson, Michael Keaton e Mark Wahlberg.



Para quem prefere ir ao teatro, existem mais de 20 espetáculos em cartaz na capital baiana. Alguns ficam em cartaz somente até este final de semana, como “Quem é Ela”, no Espaço Cultural da Barroquinha; “Bença”, no Vila Velha; “Os Donos do Riso”, no Bar Eu Vi; “Fragmentos de Um Só”, no Gamboa Nova, e “MPB – Mulher Popular Brasileira”, no Teatro Módulo.



No roteiro de exposições, algumas das mostras em temporada são "A Arte de Modelar, Esculpir e Trançar", mostra com 518 peças de cerâmica, madeira, tecido e instrumento musical; "A Arte e A Cidade", que reúne esculturas do artista plástico e designer Erickson Britto, e “Beleza Pura”, que apresenta 20 registros da fotógrafa Mariana Miranda.

adblock ativo