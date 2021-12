Atrações internacionais e nacionais na programação do fim de semana

A programação cultural do final de semana em Salvador contará com atrações internacionais e nacionais. Um dos destaques do roteiro musical é o show do rapper norte-americano 50 Cent, que inaugura a turnê brasileira do álbum “Before I Self-Destruct” na capital baiana nesta sexta-feira, 9, com apresentação no Wet'n Wild. Além do músico americano, o evento contará ainda com Charlie Brown Jr e o grupo de reggae baiano Adão Negro.

Na sexta e no sábado, quem fará a festa para os baianos é o carioca Leoni. Em Salvador pela primeira vez após seguir em carreira solo, o ex-integrante do Kid Abelha e os Abóboras Selvagens apresentará o show acústico da turnê de divulgação de seu trabalho mais recente, o DVD “A Noite Perfeita”, pelo projeto Arte SESC, no Teatro Sesc Casa do Comércio.

O cantor e compositor vai levar para o palco do Teatro Sesc, na Avenida Tancredo Neves, algumas faixas do último trabalho, gravado no Circo Voador, na capital carioca. Não devem ficar de fora as canções mais famosas de sua autoria dos tempos de Kid Abelha, a exemplo de “Pintura Íntima”, “Fixação” e “Como Eu Quero”.

Leoni faz duas apresentações no Teatro Sesc Casa do Comércio, nesta sexta e sábado

Outros hits do artista após carreira solo, como Garotos II, gravada no ano de 1990, e músicas do período no qual estava à frente do grupo Heróis da Resistência, a exemplo de “Só Pro Meu Prazer”, devem estar no set list dos dois espetáculos. Os shows começam a partir das 21h. Os ingressos custam R$ 20 e R$ 25.

Para quem gosta de MPB, uma boa opção é conferir o show de Vânia Abreu pelo projeto Mais MPB nesta sexta-feira, 9, no Teatro Castro Alves, Campo Grande. Na noite de hoje, a cantora mostra o show "Na volta que o mundo dá". O ingresso para assistir à festa, marcada para começar a partir das 20h, custa R$ 20.

Nesta sexta-feira também acontece a abertura do Projeto Pelourinho Cultural, que terá uma programação musical diversificada em julho. A banda de samba-reggae Didá, criada por Neguinho do Samba e formada apenas por mulheres, comandará a festa no Largo Tereza Batista a partir das 20h. A entrada sai por R$ 5.

Além da programação musical, a cidade conta ainda com peças e mostras em cartaz. Um dos destaques dos palcos baianos neste final de semana é “Cabaré da Rrrrraça”, do Bando de Teatro Olodum. O polêmico musical volta a ser exibido em comemoração aos seus 20 anos a partir desta sexta e permanecerá até 25 de julho no Teatro Vila Velha, no Passeio Público.



Cabaré da Rrrrraça permanece em cartaz no Teatro Vila Velha até o final do mês

A montagem, alternada entre a estética de desfile de moda e um programa de auditório, conta com influências de tradições afro e das danças populares contemporâneas. Em cartaz às sextas, sábados e domingos sempre às 20h. Os ingressos para conferir o espetáculo custam de R$ 10 a R$ 30 e devem ser adquiridos no local.

Outra opção é assistir “Diário de Adão e Eva”, cujo texto é de Mark Twain e a direção de Yulo Cezzar. A peça tem como tema central a trajetória de um casal nascido no começo da humanidade e ressalta o conceito das diferenças entre o masculino e o feminino, além das estranhezas decorrentes de seres pertencentes a gêneros diferentes. Tudo isso narrado a partir do humor escrachado de um terceiro personagem, o anjo caído. No Theatro XVIII, de sexta a domingo, às 20h, por R$ 5.

Para quem prefere conferir as exposições em cartaz, há muitas opções. A cidade conta com mais de 30 mostras, com diversos temas e diferentes linguagens em vários espaços. Algumas delas podem ser vistas somente até este domingo, como “CyBer Art”, na Caixa Cultural; “Biblioteca Pública do Estado da Bahia”, na Biblioteca Pública e “Futebol Arte – A Copa por Outros Ângulos”, na Galeria Solar Ferrão.

