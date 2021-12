Atores gravam `Passione´ na Copa Brasil de Ciclismo

Cauã Reymond, Marcello Antony e Kayky Brito marcaram presença na primeira etapa da Copa Brasil de Ciclismo, que aconteceu no último domingo, 11, no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. A prova, criada especialmente para as gravações da próxima novela das oito da Rede Globo, 'Passione', será integrada ao calendário do esporte nacional.







Todo esse trabalho para levar ainda mais a realidade para dentro da trama. “Creio que alcançamos um grau de veracidade diferente, misturando o real e a ficção, uma linguagem mais realista, e com isso conseguimos dar um caráter de verdade às nossas personagens. Espero que o público sinta a diferença com esta proposta”, disse o diretor geral da novela, Luiz Henrique Rios, que comandou as gravações no local.









