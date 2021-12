Atores de 'X-Men' visitam hospital infantil no Canadá

Parte do elenco do filme "X-Men: Fênix Negra" aproveitou um intervalo na produção do longa para passar um dia alegrando crianças internadas em um hospital na cidade de Montreal, no Canadá.

Os atores Michael Fassbender, James McAvoy, Nicholas Hoult e Alexandra Shipp, que vivem, respectivamente Magneto, Professor Xavier, Fera e Tempestade passaram por diversas alas do Hospital Infantil de Montreal e interagiram com jovens de diferentes idades.

As imagens foram publicadas no próprio perfil da instituição, que agradeceu a visita, realizada no último dia 20: "Muito obrigado ao elenxo de X-Men: Fênix Negra, por passarem pelo hospital hoje, trazendo presentes, sorrisos e risos para nossos pacientes enquanto estão filmando em Montreal. É uma visita que não esqueceremos cedo!".

