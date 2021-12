Os atores Ryan Reynolds e Andrew Garfield, intérpretes de Deadpool e Homem-Aranha no cinema, se beijaram durante a 47ª edição do Globo de Ouro, que aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, neste domingo, 8. Os dois estavam sentados na mesma mesa e de uma hora para outra se beijaram.

Não há informações do que teria motivado o beijo, mas especula-se que seria uma brincadeira depois que eles perderam a estatueta na premiação. Reynols disputava o prêmio de melhor ator de comédia ou musical com "Deadpool". A estatueta ficou com Ryan Gosling com "La la Land: Cantando Estações". Já Andrew foi indicado como melhor ator de drama com "Até o Último Homem", mas perdeu para Casey Affleck com "Manchester Á Beira-Mar".

A demonstração de carinho virou brincadeira na internet entre fãs de Deadpool e Homem-Aranha.

Da Redação Atores de Deadpool e Homem-Aranha se beijam durante Globo de Ouro

