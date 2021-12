Atores de Carrossel e Chiquititas animam a criançada em SSA

O projeto Pracinha Musical traz os atores Guilherme Seta (o Davi Rabinovich), Amanda Furtado (a Laura) e Lorena Tucci (a Teca) das novelas Carrossel e Chiquititas, para agitar a criançada com o show #BFF neste sábado, 8, no Piso L1, do Salvador Shopping.

No domingo, 9, às 15h, é a vez do músico Rodrigo Prates, com o projeto Zuando Som, seguido do grupo Canela Fina, que se apresenta às 17h.

Já o feriado de 12 de Outubro, o Dia das Crianças, quem sobe aos palcos são as Fadas Magrinhas, dupla formada pelas gêmeas Lulu e Aninha Araújo.

E para quem gosta de tocar, a Pracinha musical vai oferecer aulas experimentais do Conservatório de Música Schubert, nesta segunda-feira, 10, às 16h, com a professora Claudia Martins ensinando piano e teclado, e o professor Tomaz Feitosa, com a turma de de violão.

