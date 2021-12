Atores de 'Breaking Bad' postam foto e geram especulação sobre novo trabalho

Os fãs de Breaking Bad que seguem os perfis oficiais de Bryan Cranston e Aaron Paul nas redes sociais ficaram intrigados com uma publicação que foi feita nesta terça-feira, 2. Cranston, que interpreta o protagonista Walter White, divulgou uma foto na qual aparece descalço em um rio com o parceiro da trama, o jovem Jesse Pinkman, e o emblemático chapéu.

"Ainda mais cedo", diz a legenda da imagem, gerando especulação de que estariam trabalhando juntos novamente. Em junho, a dupla postou uma foto com os dizeres "em breve", no Twitter.

Uma reportagem da Variety em novembro do ano passado anunciou que a série deverá virar filme. O criador teria assinado contrato de três anos com a Sony TV. Vince Gilligan irá escrever o roteiro, ser o produtor-executivo e o diretor do filme.

