Atores contam histórias para crianças em Salvador

As mais emocionantes histórias dos livros infantis serão contadas por artistas e personalidades até esta sexta-feira, 10, para crianças de escolas públicas e de instituições filantrópicas de Salvador, no Farol da Barra. Nos encontros literários haverá visita guiada ao Museu Náutico do Farol da Barra. A entrada é franca.

Iniciado em janeiro de 2010, o projeto já contabiliza 10 edições e esta será a 2ª vez que a capital baiana receberá a ação. Alessandro Timbó, Paloma Jorge Amado, Mabel Velloso, Lilia Gramacho, Fernanda Paquelet, Wagner Trindade, Fabrício Boliveira, Kátia Guzzo, Luís Miranda, Jackson Costa, Edu Oliveira e Érico Bras são algumas das personalidades que já confirmaram participação.

A interpretação de LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais) ocorrerá, simultaneamente, a todas as leituras e, ao final de cada encontro, as crianças receberão um livro infantil.

Idealizado pela atriz Sônia de Paula e pelo escritor e produtor Marcelo Aquila, o projeto 'Lê pra mim?' incentiva a leitura de obras infantis brasileiras, como atividade sociocultural, convidando artistas e personalidades a narrarem clássicos para os pequenos estudantes.

