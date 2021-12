Atores comemoram beijo gay em 'Malhação'

Os atores Pedro Vinícius e Giovanni Dopico usaram as redes sociais para comemorar a cena do beijo entre seus personagens, Michael e Santiago, que foi ao ar no capítulo de "Malhação: Vidas Brasileiras" desta quarta-feira, 3, na TV Globo.

"Tão importante mostrar isso e eu só tenho a agradecer. Obrigada a todos os envolvidos", comemorou Pedro. "O processo de construção do personagem foi um grande desafio pra mim, ainda mais sendo meu primeiro trabalho na TV! Polêmicas e opiniões à parte, acredito que a arte supera qualquer desafio que o artista precisa vencer!", escreveu Giovanni.

Em junho de 2017, a novela, que é exibida desde 1993, já havia exibido a primeira cena com um beijo entre duas mulheres.

